Водитель наехал на лежавшего пешехода в Острове
40-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» наехал на лежавшего на дороге мужчину у дома № 28 на улице Балтийской в Острове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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