Водитель наехал на лежавшего пешехода в Острове

21:15, 28 февраля 2024, ПАИ

40-летний водитель автомобиля «ЗАЗ-Шанс» наехал на лежавшего на дороге мужчину у дома № 28 на улице Балтийской в Острове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













По предварительным данным, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГИБДД. Решается вопрос о госпитализации. Обстоятельства произошедшего выясняются.