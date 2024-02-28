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Палкинские волейболистки заняли первое место на зональных соревнованиях областной спартакиады

Палкинские спортсменки заняли первое место на зональных соревнованиях 15-й областной спартакиады учащихся по волейболу среди команд девушек 2008–2009 годов рождения, сообщает газета «Льновод».

Палкинские волейболистки заняли первое место на зональных соревнованиях областной спартакиады. Фото здесь и далее: газета «Льновод»

Состязания проходили в Пыталовском районе. Участвовали команды из Пыталовского, Островского, Красногородского и Палкинского районов.

В палкинской команде играли жительницы Палкино и Вернявино. С ними занимаются учителя физкультуры Сергей Добродеев и Елена Васильева.

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