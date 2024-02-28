Псковичей приглашают изучить тварный мир в церковной символике

22:14, 28 февраля 2024, ПАИ

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города на тематическую экскурсию «Тварный мир в церковной символике», которая пройдёт в пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» главного здания музея 8 марта в 14:00, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

«Экскурсовод расскажет гостям об изображениях на иконах, которые раскрывают образ сотворённого Богом земного мира, называемого тварным. Каждый его представитель несёт в себе определённый смысл. Посетители увидят и удивительного китовраса на хоросе XV века, и крылатого коня на иконе «Огненное восхождение Илии Пророк» XVI века, и символы апостолов на окладе Евангелия VXII века. Особое внимание привлекает образ святого мученика Христофора Псеглавца», – рассказали в музее.

Билеты можно приобрести по ссылке.