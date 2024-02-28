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Общество

В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли

С наступлением тёплой погоды МП «Спецавтохозяйство» начало очищать дороги Великих Лук от скопившихся за зиму грязи и пыли, а также приступило к противопаводковым мероприятиям, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

  • В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук
  • В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
    Фото: пресс-служба администрации Великих Лук

Бригады специалистов приступили к пропарке и промывке коллекторов ливневой канализации, водопропускных труб, а также к обслуживанию системы водоотводных канав в частном секторе. Данные мероприятия проводятся в целях подготовки к возможному весеннему половодью и попуску талых вод с городской территории.

Городское специализированное дорожное предприятие также использует илососы – устройства, которые позволяют откачивать талые воды и илистые отложения с тех территорий, где невозможно выполнить водоотоведение, отмечают в администрации.

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