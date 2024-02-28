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Общество

Жителя Бежаницкого района привлекли к ответственности за хранение марихуаны

56-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к ответственности за хранение марихуаны, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что с октября 2021 по декабрь 2023 года подсудимый хранил у себя дома в деревне Амшанка без цели сбыта 14,9 грамма наркотического средства – каннабиса (марихуаны).

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 140 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласовании с уголовно-исполнительной инспекцией.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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