Жителя Бежаницкого района привлекли к ответственности за хранение марихуаны

23:51, 28 февраля 2024, ПАИ

56-летнего жителя Бежаницкого района привлекли к ответственности за хранение марихуаны, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

Установлено, что с октября 2021 по декабрь 2023 года подсудимый хранил у себя дома в деревне Амшанка без цели сбыта 14,9 грамма наркотического средства – каннабиса (марихуаны).

Бежаницкий районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 140 часов обязательных работ с отбыванием наказания в местах, определяемых органом местного самоуправления по согласовании с уголовно-исполнительной инспекцией.

Приговор суда не вступил в законную силу.