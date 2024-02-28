Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Банк предупредил о рассылке мошеннических писем о «налоге на СВО»

Мошенники придумали новую схему обмана и рассылают клиентам банков письма с предупреждением о списании «нового налога на СВО», сообщила пресс-служба одного из российских банков. Об этом пишет РИА Новости.

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — говорится в релизе.

В письмах людей тем, что если они срочно не зайдут в личный кабинет и не подпишут заявление на отказ от платежей, то им каждый месяц придется перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Рассылку получают клиенты всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль кредитных организаций.

Жертве внушают, что для отмены налога она должна подписать отказ от начислений. Для этого ее просят перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на такой странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. В результате преступники могут вывести со счета все деньги или оформить на имя жертвы кредит (если им удастся обойти банковскую систему защиты).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2024

Водитель наехал на лежавшего пешехода в Острове
28 февраля 2024

Пскович угрожал сожительнице убийством из-за желания продолжить посиделки с алкоголем
28 февраля 2024

71-летнего пенсионера разыскивают в Псковской области
28 февраля 2024

Невельчанка обокрала дом, пока его хозяйка спала
28 февраля 2024

Пскович воровал товары из магазинов для перепродажи на рынке
28 февраля 2024

Ногу рабочего зажало на ферме в Бежаницком районе
28 февраля 2024

Артснаряд времён Великой Отечественной войны нашли в Великолукском районе
28 февраля 2024

Пять пожаров произошло в Псковской области за двое суток

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...