Банк предупредил о рассылке мошеннических писем о «налоге на СВО»

08:14, 29 февраля 2024, ПАИ

Мошенники придумали новую схему обмана и рассылают клиентам банков письма с предупреждением о списании «нового налога на СВО», сообщила пресс-служба одного из российских банков. Об этом пишет РИА Новости.

«Сразу после завершения налогового периода, когда миллионы людей оплачивали квитанции от ФНС, злоумышленники стали рассылать по электронной почте предупреждения от имени банков. Якобы со счетов клиентов вскоре спишут новый налог на специальную военную операцию — это требует новый закон», — говорится в релизе.

В письмах людей тем, что если они срочно не зайдут в личный кабинет и не подпишут заявление на отказ от платежей, то им каждый месяц придется перечислять в бюджет десятки тысяч рублей. Рассылку получают клиенты всех крупных банков, мошенники даже стилизуют письма под фирменный стиль кредитных организаций.



Жертве внушают, что для отмены налога она должна подписать отказ от начислений. Для этого ее просят перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт банка, внешне похожий на настоящий. Когда человек вводит на такой странице данные для входа в личный кабинет, они попадают к мошенникам. В результате преступники могут вывести со счета все деньги или оформить на имя жертвы кредит (если им удастся обойти банковскую систему защиты).