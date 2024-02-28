В Литве отменили концерт американской певицы из-за худи от российских фанатов

07:46, 29 февраля 2024, ПАИ

Анонсировавшийся на 4 марта в Каунасе концерт американской певицы LP отменен, пишет «Российская газета».

Ранее артистка выложила в своей соцсети видео, где хвастается подарком от российских поклонников - кофтой с принтом в цветах триколора. В ответ на критику певица заявила, что любит своих фанатов со всего мира.

Факт отмены шоу певицы подтвердила администрация каунасской площадки - на ее официальном сайте. При этом размещенное LP видео устроители охарактеризовали как «неоднозначное».

Деньги за купленные билеты обещают вернуть. Соответствующий пункт уже убран и из графика тура артистки на ее сайте.

LP - это Лора Перголицци, автор-исполнитель итальянского происхождения. Ее песни были в репертуаре Рианны, Кристины Агилеры, Backstreet Boys, Шер.