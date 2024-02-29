Жилой дом сгорел в Щиглицах
28 февраля в 8:25 в деревне Щиглицы Псковского района произошел пожар в жилом доме, сообщает телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Сгорели мансардный этаж и кровля по всей площади. Комната выгорела изнутри по всей площади. В бане выгорело помещение, закопчено по всей площади.
Предварительная причина возгорания – предположительно аварийный режим работы электросети в доме.
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