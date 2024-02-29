Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от захватчиков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

«В такие памятные, важные даты мы особенно остро ощущаем причастность к нашей общей истории, чувствуем ответственность за настоящее и будущее страны. Слова благодарности – ветеранам. Вы защитили Отечество и восстановили хозяйство, достойно воспитали своих детей, внуков и правнуков. Сегодня, равняясь на вас, жители округа словом и делом поддерживают участников специальной военной операции, наших героев, которые снова встали на борьбу с нацизмом», – отметил губернатор.

«Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!» – пожелал Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Дорожники приступают к ремонту федеральной дороги в трёх районах Псковской области
29 февраля 2024

Несколько асфальтобетонных заводов планируют открыть в Псковской области в этом году
29 февраля 2024

Партия автобусов-сцепок выйдет на маршруты Пскова весной
29 февраля 2024

В микрорайоне Лапинки в Острове введён в эксплуатацию газопровод
29 февраля 2024

Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от захватчиков
29 февраля 2024

Школу №23 капитально отремонтируют в Пскове
28 февраля 2024

В Великих Луках очищают дороги от скопившихся за зиму грязи и пыли
28 февраля 2024

Студенты ПсковГУ встретились с представителем «Движения первых»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...