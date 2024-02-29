Михаил Ведерников поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от захватчиков

09:08, 29 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем телеграм-канале поздравил жителей Новоржевского муниципального округа с 80-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

«В такие памятные, важные даты мы особенно остро ощущаем причастность к нашей общей истории, чувствуем ответственность за настоящее и будущее страны. Слова благодарности – ветеранам. Вы защитили Отечество и восстановили хозяйство, достойно воспитали своих детей, внуков и правнуков. Сегодня, равняясь на вас, жители округа словом и делом поддерживают участников специальной военной операции, наших героев, которые снова встали на борьбу с нацизмом», – отметил губернатор.

«Желаю всем здоровья, благополучия и всего самого доброго!» – пожелал Михаил Ведерников.