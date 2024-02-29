Двадцать банок тушенки украли великолучане из магазина

10:04, 29 февраля 2024, ПАИ

Великолучане украли из магазина 20 банок тушенки. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

11 января со стеллажа в магазине на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках неизвестные похитили 20 банок тушеной говядины.

Сумма причиненного ущерба составила более трех тысяч рублей.

В совершении кражи подозреваются безработные, ранее судимые 20-летние великолучане. Они уже дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.