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Двадцать банок тушенки украли великолучане из магазина

Великолучане украли из магазина 20 банок тушенки. Об этом пишут Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Двадцать банок тушенки украли великолучане из магазина. Фото: ПАИ

11 января со стеллажа в магазине на улице 3-й Ударной Армии в Великих Луках неизвестные похитили 20 банок тушеной говядины.

Сумма причиненного ущерба составила более трех тысяч рублей.

В совершении кражи подозреваются безработные, ранее судимые 20-летние великолучане. Они уже дали признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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