Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах

12:00, 29 февраля 2024, ПАИ

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Пушкинских Горах. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













В многоквартирном доме №12 на улице Пушкинской загорелась газовая плита.

Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.