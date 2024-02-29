Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
Пожар произошёл в многоквартирном доме в Пушкинских Горах. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В многоквартирном доме №12 на улице Пушкинской загорелась газовая плита.
Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов. Пострадавших нет.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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