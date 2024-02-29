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Происшествия

Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах

Пожар произошёл в многоквартирном доме в Пушкинских Горах. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
  • Людей эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Пушкинских Горах
    Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

В многоквартирном доме №12 на улице Пушкинской загорелась газовая плита.

Прибывшие пожарные эвакуировали жильцов. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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