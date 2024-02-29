Наталья Спиридонова завершила победой зимний сезон прыжков в высоту

11:29, 29 февраля 2024, ПАИ

Псковская высотница Наталья Спиридонова стала победителем всероссийских соревнований по лёгкой атлетике, посвящённых памяти заслуженного тренера СССР и РСФСР В. Д. Самотесова. Старты прошли в Брянске 28 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила тренер спортсменки Екатерина Алексеева.

Максимальный результат Натальи Спиридоновой составил 1,95 метра. Главными соперницами псковички стали петербурженка Мария Качанова и москвичка Дарья Слепова.

Теперь спортсменка возьмёт перерыв после напряжённого зимнего сезона. «Я думаю, что максимум мы сможем отдохнуть две недели. Ещё разбора полётов не было, поэтому рановато об этом говорить», – поделилась Екатерина Алексеева.

«Затем всё будет в том же режиме. У меня была на эту зиму разработана другая система подготовки. Это был пробный вариант. Мы хотели, чтобы зима для нас была просто проходящим стартом, но чтобы какую-то модель для себя определить – подходит она нам или нет. Оказалось, что подходит, поэтому будем теперь зиму брать за основу», – подвела итог зимнего сезона тренер Натальи Спиридоновой.

Взяли на зиму много стартов не зря, подчеркнула Екатерина Алексеева. «Мы работали с психологией, чтобы понять, как мы будем настраиваться на соперниц, на прыжки. Для этого надо было провести много стартов и выяснить, где мы устаём, где мы ещё готовы, где мы загружаемся, где надо снизить нагрузку. Просто проверяли организм, чтобы летом совершить меньше ошибок», – сказала она.

Первый основной старт, к которому будет готовиться Наталья Спиридонова после отдыха, станет командный чемпионат России, который пройдёт в мае. «Этот старт будет отбором на международные Игры БРИКС», – резюмировала собеседница ПАИ.

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