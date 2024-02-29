Пьяного тракториста-рецидивиста задержали в Великолукском районе
Нетрезвого водителя трактора задержали в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
28 февраля около 15:00 в деревне Горивицы Великолукского района полицейские остановили для проверки ехавшего на тракторе МТЗ-80 мужчину. Им оказался 47-летний местный житель, он был в нетрезвом виде.
Кроме того, ранее мужчина уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В ведомстве напомнили, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности. Максимальное наказание – лишение свободы сроком до двух лет.
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