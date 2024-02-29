До +7 градусов и без осадков прогнозируется в Псковской области 1 марта
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 1 марта. Прогнозируется преимущественно без осадков, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 2-7 метров в секунду.
Температура воздуха по Псковской области ночью составит от 0 до 3 градусов, днём – от +2 до +7 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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