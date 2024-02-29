Дорогостоящее медоборудование поступило в Опочецкую межрайонную больницу

12:26, 29 февраля 2024, ПАИ

Стационарный маммограф был приобретён в Опочецкую межрайонную больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Общая стоимость оборудования оценивается более чем в 15 миллионов рублей.

Сегодня завершился монтаж и настройка современного аппарата. Уже с завтрашнего дня начнут проводить обследования женского населения, включая прохождение диспансеризации.

«Это значительно повысит уровень и объём оказываемой медицинской помощи в нашем округе. Это важный шаг к улучшению здравоохранения и поддержанию здоровья наших жителей», – подчеркнул Юрий Ильин.