Дорогостоящее медоборудование поступило в Опочецкую межрайонную больницу
Стационарный маммограф был приобретён в Опочецкую межрайонную больницу по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Об этом сообщил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Общая стоимость оборудования оценивается более чем в 15 миллионов рублей.
Сегодня завершился монтаж и настройка современного аппарата. Уже с завтрашнего дня начнут проводить обследования женского населения, включая прохождение диспансеризации.
«Это значительно повысит уровень и объём оказываемой медицинской помощи в нашем округе. Это важный шаг к улучшению здравоохранения и поддержанию здоровья наших жителей», – подчеркнул Юрий Ильин.
Владимир Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
Более 210 млрд рублей получат регионы из федерального бюджета для обновления общественного и школьного транспорта
Владимир Путин обозначил задачи на дальнейшее развитие отечественной технологической базы