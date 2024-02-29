Семьи из Псковской области примут участие в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

13:02, 29 февраля 2024, ПАИ

Первый полуфинал конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» пройдет с 8 по 10 марта в Санкт-Петербурге. Мероприятие состоится на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум».

В нем примут участие 157 семейных команд из Северо-Западного федерального округа.

За выход в финал будут бороться семейные команды из всех регионов СЗФО – Санкт-Петербурга (49), Архангельской (23), Вологодской (17), Калининградской (7), Ленинградской (23), Мурманской (5), Новгородской (12), Псковской областей (2), Ненецкого автономного округа (2), Республик Карелии (5) и Коми (12).

О запуске семейного проекта 1 сентября объявил президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин. 23 января во время открытия Года семьи на встрече с российскими семьями, среди которых были участники конкурса «Это у нас семейное», глава государства положительно оценил первые итоги конкурса.