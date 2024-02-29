Владимир Путин: Абсолютное большинство россиян поддержали СВО

12:48, 29 февраля 2024, ПАИ

Абсолютное большинство россиян поддержали специальную военную операцию (СВО) на Украине, заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию сегодня, 29 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Сегодня, когда наша Родина отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и в Новороссии, решающая роль в этой праведной борьбе принадлежит именно нашим гражданам. Нашей сплочённости, преданности родной стране, ответственности за её судьбу. Эти качества чётко, однозначно проявились в самом начале специальной военной операции, когда её поддержало абсолютное большинство российского народа», – заявил Владимир Путин.

Отметим, что спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается.

Напомним, что Владимир Путин сегодня обращается с традиционным посланием к Федеральному Собранию. Церемония проходит в московском Гостином Дворе. Нынешнее обращение главы государства к законодателям – 19-е.

Традиционно на церемонию приглашено около тысячи человек. В их число вошли сенаторы, депутаты Госдумы РФ, члены Правительства РФ, а также представители администрации президента, главы Конституционного и Верховного судов, члены Общественной палаты, Государственного совета, представители основных конфессий, дипломаты. Среди участников – главы регионов, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников.