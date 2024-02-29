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Общество

Выставку «Связь поколений» откроют в Изборске 5 марта

Совместная выставка Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» и Союза художников России (СХР) «Связь поколений» откроется в Государственном музее-заповеднике «Изборск» 5 марта. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

​Выставку «Связь поколений» откроют в Изборске 5 марта. Фото: организаторы

Выставка является частью масштабного проекта, который одновременно проходит в четырех городах России: Изборске, Рязани, Москве и Ростове. Несмотря на общую тему, в каждом городе выстраивается индивидуальная история.

На выставке в Изборске впервые будут представлены знаковые произведения из собраний РОСИЗО и Союза художников России, а также работы современных авторов – членов СХР, созданные в последние десятилетия. В основе проекта – размышления об основных этапах человеческой жизни и о том, как они отражаются в искусстве. Выявляя связь поколений, проект работает с обширным художественным материалом. Экспозиция условно поделена на несколько разделов.

Раздел, посвященный детству, фиксирует начало жизненного пути человека. Переживания, связанные с появлением новой жизни, отражены в работах Андрея Мыльникова и Елены Прудниковой. Светлые моменты детства запечатлены на картинах Иветты Лохматовой, Арины Тихоновой и Анны Синельщиковой. Портреты Эдуарда Браговского, Андрея Мыльникова, Порфирия Крылова и Геннадия Мызникова – об эмоциях юности. Тема выбора жизненного пути прослеживается в пейзажах Петра Оссовского и Александра Дейнеки. Картины Александра Богданова, Андрея Курнакова и Александра Новоселова показывают судьбы зрелых людей, уже имеющих сформировавшуюся систему ценностей. Прожитой жизни посвящены портреты Алексея Жабского, Андрея Тутунова и Петра Оссовского. В разделе, посвященном старости, поднимается проблема сохранения и передачи будущим поколениям памяти и опыта. Примечательна в этом плане картина Алексея Суховецкого, на которой можно увидеть портреты людей и предметы быта давно ушедших лет.

Внутренний контур экспозиции отражает смену времен года. Цикличность природы представлена здесь пейзажами Альберта Папикяна, Арцвика Авакимяна, Михаила Абакумова, Никиты Федосова, Андрея Макарова, Александра Лактионова, Виктора Чуловича и Валерия Полотнова.

Диалог полотен современных художников и советских мастеров демонстрирует зрителю, как живопись сохраняет и передает вечные нравственные ценности следующим поколениям.

Открытие выставки состоится 5 марта в 15:00 по адресу: улица Печорская, 37. Выставка будет работать до 5 мая, вход свободный.

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