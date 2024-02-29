Псковичей приглашают на службу в ОМОН
Сотрудники на должности полицейского (бойца) и полицейского (водителя) требуются в ОМОН «Кром» Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального управления.
На работу приглашают граждан в возрасте до 35 лет, несудимых, способных по своим личным качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.
В пресс-службе отметили, что принятые на службу пользуются социальными гарантиями, бесплатным медицинским обслуживанием, а также застрахованы государством.
Всю подробную информацию можно уточнить по телефону (8 8112) 62-01-12.
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