Глава Пскова пообещал приложить все силы, чтобы войти в озвученные президентом программы

15:16, 29 февраля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин пообещал приложить все силы, чтобы войти в озвученные президентом Владимиром Путиным программы, речь о которых шла в его послании Федеральному Собранию. Об этом глава города сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Бориса Елкина, важные решения приняты в сфере образования. В первую очередь это старт с 2025 года федеральной программы капитального ремонта детских садов. В Пскове 56 учреждений дошкольного образования, и многие из них требуют капремонта.

«Ещё одно важное решение - продление до 2030 года программы капремонта школ. В планах обновить все школы. И это тоже для нас большое подспорье. В общей сложности на капитальный ремонт школ и детских садов страны Правительство России направит дополнительно 400 млрд рублей. Актуален для Пскова и вопрос строительства новых школ. Всего в России планируется построить не менее 150 школ и более 100 детских садов. Помимо этого в регионах появятся школы «лидерского уровня». Одна из первых в России передовых школ будет возведена именно в Пскове», - отметил Борис Елкин.

«Будем прикладывать все усилия, чтобы по максимуму войти во все программы», - заключил он.