За год фермеры Псковской области получили от Россельхозбанка более 80 млн рублей

15:46, 29 февраля 2024, ПАИ

В Москве состоялся юбилейный – 35-й съезд Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР). Фермеры вносят значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности России, в том числе и Псковской области. Мероприятие помогло обсудить важнейшие аспекты деятельности фермеров, среди которых и потребности в поддержке.

«Существенную поддержку фермерам региона оказывает система государственного льготного кредитования, которая позволяет решать многие текущие задачи. Благодаря взаимодействию с Россельхозбанком и кредитам по льготным ставкам удается успешно работать и развивать свой бизнес. Для меня в сотрудничестве с РСХБ важны удобные условия, оперативность, внимание к потребностям фермеров», – отметил участник съезда АККОР, псковский фермер Александр Шарстук.

Важность поддержки фермеров, как партнеров государства по развитию сельских территорий и созданию социальной стабильности на селе, отметил директор Псковского регионального филиала Россельхобанка Дмитрий Алемасов.

«Именно фермеры производят наиболее востребованные продукты питания, качественные и доступные для жителей региона. Сегодня Россельхозбанк не просто банк, который оказывает кредитную поддержку фермерам на льготных условиях, но партнер и помощник в решении многих задач. Это подготовка кадров, совершенствование профессиональных знаний, расширение рынка сбыта своей продукции, развитие агротуризма», – подчеркнул Дмитрий Алемасов.

За 2023 год Россельхозбанк предоставил фермерам региона свыше 83 миллионов рублей по льготной ставке. Из совокупного объема выдачи свыше 70% пошло на проведение сезонных работ.

В дополнение к финансовой поддержке РСХБ помогает фермерам в продвижении их продукции с помощью маркетплейса Своё Родное и на мини-ярмарках «Вкусная пятница».

В Псковской области Своим Родным пользуются около 30 сельхозпроизводителей. Для популяризации фермерской продукции и продвижения маркетплейса в Псковской области за 2023 год проведено 50 вкусных пятниц. За минувший год местные фермеры реализовали на площадках мероприятий свою продукцию на сумму более одного миллиона рублей.

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