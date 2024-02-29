Псковские фехтовальщики приняли участие в тренировочных сборах в подмосковном центре Ильгара Мамедова
Псковские фехтовальщики приняли участие в тренировочных сборах в подмосковном центре Ильгара Мамедова с 19 по 28 февраля. Об этом сообщила псковский тренер по фехтованию Татьяна Николаева на своей личной странице в соцсети «ВКонтакте».
В сборах приняли участие 60 спортсменов 2007-2010 годов рождения со всей России, а также два шпажиста из Турции. Участники прошли совместные тренировки по специализации и физической подготовке с лучшими тренерами фехтовального центра.
Псковскую область на сборах представили спортсмены Василий Сергеев и Марк Муляр.
«В заключительный день удалось пообщаться с президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым», – подчеркнула Татьяна Николаева.
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Псковские фехтовальщики приняли участие в тренировочных сборах в подмосковном центре Ильгара Мамедова
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