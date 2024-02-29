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Общество

Мероприятия в память о Валентине Курбатове пройдут в Пскове

Мероприятия, посвящённые памяти писателя, критика Валентина Курбатова пройдут с 4 по 6 марта в Псковской областной универсальной научной библиотеке, носящей его имя. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки.

4 марта в 15:00 в актовом зале областной библиотеки состоится премьера литературно-музыкальной композиции «Колесо жизни». Выступление подготовлено студентами Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Название композиции отсылает к предисловию писателя Валентина Распутина к книге Валентина Курбатова «Подорожник»: «Катится-катится колесо по дороге жизни, встретится интересный человек – остановка».

5 марта на портале «Кабинет Курбатова» будут опубликованы итоги III Всероссийского конкурса-акции изобразительного искусства «Курбатов на каждый день». На конкурс поданы заявки из Пскова и Великих Лук, Чусового Пермского края (город юности Курбатова), Ростовской области, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Татарстан.

6 марта в 12:00 на первом этаже библиотеки пройдёт открытие выставки фотографий «Итальянский дневник». Автор фотографий – друг Курбатова, директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», заслуженный работник культуры РФ Георгий Василевич.

После памятных мероприятий 4 и 6 марта все желающие смогут посетить экскурсию по кабинету Валентина Курбатова.

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