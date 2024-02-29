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Общество

Волонтёры «Русской медведицы» получили награды Псковского облсобрания и рассказали о помощи фронту

С участниками общественного волонтёрского движения «Русская медведица» встретился в Собрании председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов. Поводом для приглашения в региональный парламент псковских активистов, оказывающих гуманитарную помощь участникам СВО, стало решение депутатского корпуса о награждении волонтёров грамотами и благодарностями Псковского областного Собрания депутатов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Волонтёры «Русской медведицы» получили награды Псковского облсобрания и рассказали о помощи фронту. Фото здесь и далее: Псковское областное собрание депутатов

Как рассказала Юлия Миронова – организатор движения, в состав группы входят в основном жёны военнослужащих. Первая поездка с гуманитарным грузом состоялась осенью 2022 года, с тех пор женщины неоднократно ездили в добровольческие командировки в прифронтовые районы и зону спецоперации, наладили взаимодействие с волонтёрами из других регионов.

Алексей Севастьянов поинтересовался, как родилась идея названия волонтёрского движения.

«Медведь символом России считается. У нас сделан шеврон: впереди боец с пулемётом, а за его спиной медведица – мы, как их тыл, и на фоне флага России. Так что название со смыслом», - объяснила создатель «Русской медведицы».

Вместе с жёнами военнослужащих помощь бойцам оказывают местные жители. Волонтёр Алёна Болоболова рассказала, что в псковском храме в Крестах по благословению настоятеля каждую неделю собираются люди для плетения маскировочных сетей для отправки на фронт – приходят студенты агротехнического колледжа, учащиеся школы №13, семьи с детьми, пенсионеры.

Участник волонтёрского движения Дмитрий Дан тоже помогает по зову сердца – занимаясь заготовкой и переработкой древесины, выделяет для отправки в зону СВО необходимые лесоматериалы. «Если из-за моей помощи хотя бы один солдатик остался жив, это для меня самое важное. Уверен, что все мы должны помогать нашим бойцам», – поделился Дмитрий Дан.

Алексей Севастьянов согласился, что сейчас все неравнодушные граждане руководствуются девизом «Всё для фронта – всё для победы» и обсудил с волонтёрами организационные моменты поставки гуманитарных грузов на передовую. «Ко мне тоже часто обращаются из дивизии и бригады. Сейчас по предложению нашего сенатора генерал-майора Алексея Наумца мы выработали чёткий подход – если люди собрали гуманитарную помощь для какого-то конкретного подразделения, то именно это подразделение должно этот груз принять», – отметил важность адресной помощи депутат.

Алексей Севастьянов от лица законодательного органа поблагодарил волонтёров за их деятельность и вручил общественным активистам награды Псковского областного Собрания депутатов.

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