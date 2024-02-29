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Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ

Открытый диалог, посвящённый борьбе с коррупцией, состоялся в ПсковГУ. Спикером выступила доцент кафедры правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса Тамара Сергеева, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ
  • Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
    Фото: пресс-служба ПсковГУ

Специалист рассказала о различных способах выявления коррупции, особенностях ведения процессов по коррупционным делам, а также поделилась историями о предотвращении подобных ситуаций из личного опыта. Особое внимание спикер уделила понятию злоупотребление, которое является одной из основных причин возникновения коррупции.

Она подчеркнула, что работа в этом направлении должна начинаться с предотвращения злоупотреблений и создания прозрачной системы контроля.

Добавим, встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодежи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.

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Открытый диалог о борьбе с коррупцией прошёл в ПсковГУ
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