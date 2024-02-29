Глава представительства МИД России в Пскове рассказал студентам ПсковГУ об актуальных вопросах дипломатии
Открытый диалог с руководителем представительства МИД России в Пскове Сергеем Ефименко состоялся в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
-
Фото: пресс-служба ПсковГУ
Спикер рассказал учащимся об актуальных международных проблемах, которые стоят перед отечественной дипломатией, о структуре дипломатической службы, о разнице между консульством и посольством, о профессии атташе. Он также отметил, что возраст самого старого представительства МИД, расположенного в Санкт-Петербурге, составляет более 100 лет.
Сергей Ефименко рассказал об особенностях трудоустройства в МИД России. По словам специалиста, важным требованием является наличие степени магистра и знание двух иностранных языков.
«Существует несколько форм сдачи экзамена. Сотруднику МИДа необходимо раз в три-четыре года подтверждать своё владение языком. Всю жизнь экзамены!» – сказал он.
В конце мероприятия каждый участник смогу задать вопрос спикеру. На вопрос о том, почему своей профессией Сергей Ефименко выбрал дипломатию, он ответил, что профессия нашла его сама.
«Нужно больше читать, учиться говорить. У человека, который грамотно может сформулировать мысль, всё получится в жизни, неважно, в какой сфере он будет работать», – подытожил дипломат.
Добавим, встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.
В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»
Алексей и Татьяна Васильевы победили в номинации «Бизнесмен года» премии «Народное признание – 2023»
Группа Псковской областной клинической больницы получила «Народное признание» в номинации «Паблик для народа»
Руководитель коллектива «Ветер перемен» получила статуэтку «Народного признания» в номинации «Талант»