Глава представительства МИД России в Пскове рассказал студентам ПсковГУ об актуальных вопросах дипломатии

19:11, 29 февраля 2024, ПАИ

Открытый диалог с руководителем представительства МИД России в Пскове Сергеем Ефименко состоялся в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ



Фото: пресс-служба ПсковГУ















Спикер рассказал учащимся об актуальных международных проблемах, которые стоят перед отечественной дипломатией, о структуре дипломатической службы, о разнице между консульством и посольством, о профессии атташе. Он также отметил, что возраст самого старого представительства МИД, расположенного в Санкт-Петербурге, составляет более 100 лет.

Сергей Ефименко рассказал об особенностях трудоустройства в МИД России. По словам специалиста, важным требованием является наличие степени магистра и знание двух иностранных языков.

«Существует несколько форм сдачи экзамена. Сотруднику МИДа необходимо раз в три-четыре года подтверждать своё владение языком. Всю жизнь экзамены!» – сказал он.

В конце мероприятия каждый участник смогу задать вопрос спикеру. На вопрос о том, почему своей профессией Сергей Ефименко выбрал дипломатию, он ответил, что профессия нашла его сама.

«Нужно больше читать, учиться говорить. У человека, который грамотно может сформулировать мысль, всё получится в жизни, неважно, в какой сфере он будет работать», – подытожил дипломат.

Добавим, встреча прошла в рамках работы Координационного центра по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма ПсковГУ.