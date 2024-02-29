Семь тысяч рублей в среднем потратят псковичи на букеты и подарки к 8 Марта
Семь тысяч рублей в среднем потратят псковичи на букеты и подарки к 8 Марта, сообщает сервис SuperJob.
Женщины рассчитывают уложиться в 3 000 рублей на подарки и в 2 300 на цветы, мужчины закладывают больший бюджет – 4 300 и 2 900 рублей соответственно.
Подарки будут дарить 65 % мужчин и 60 % женщин.
Ранее сообщалось, что в России цветы к 8 Марта подорожают на 15–20 %.
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