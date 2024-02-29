Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты

23:06, 29 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретились с близкими бойцов 6-й роты – с родителями, детьми и вдовами, сообщил сенатор в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака



Фото: Telegram-канал Андрея Турчака













Встреча прошла в канун очередной годовщины подвига бойцов 6-й роты – 1 марта.

«От имени президента передал соболезнования и слова благодарности родителям за то, что воспитали таких сыновей – преданных своему Отечеству. 24 года… По историческим меркам срок небольшой. Но для близких – бесконечность, наполненная болью утраты. Эта памятная дата уже два года несёт особый смысл. Ребята тогда не просто так приняли неравный бой. Не просто так не сдали ни пяди врагу. Они совершили подвиг и сегодня являются примером для героев спецоперации, которые так же с честью выполняют свой воинский долг. Примером мужества и верности Родине. Мы никогда не забудем их имена. И всегда будем рядом с их близкими», – написал Андрей Турчак.