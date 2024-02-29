Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сенатор от Псковской области, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и сенатор от Псковской области Алексей Наумец встретились с близкими бойцов 6-й роты – с родителями, детьми и вдовами, сообщил сенатор в своём Telegram-канале.

  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака
  • Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
    Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

Встреча прошла в канун очередной годовщины подвига бойцов 6-й роты – 1 марта.

«От имени президента передал соболезнования и слова благодарности родителям за то, что воспитали таких сыновей – преданных своему Отечеству. 24 года… По историческим меркам срок небольшой. Но для близких – бесконечность, наполненная болью утраты. Эта памятная дата уже два года несёт особый смысл. Ребята тогда не просто так приняли неравный бой. Не просто так не сдали ни пяди врагу. Они совершили подвиг и сегодня являются примером для героев спецоперации, которые так же с честью выполняют свой воинский долг. Примером мужества и верности Родине. Мы никогда не забудем их имена. И всегда будем рядом с их близкими», – написал Андрей Турчак.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 февраля 2024

Губернатор рассказал о школе лидерского уровня, которая будет построена в Псковской области
29 февраля 2024

Михаил Ведерников и Андрей Турчак встретились с близкими бойцов 6-й роты
29 февраля 2024

Псковичей приглашают отметить Международный женский день в Псковском музее-заповеднике
29 февраля 2024

Псковские курсанты стали победителями творческого конкурса, посвящённого подвигу 6-й роты
29 февраля 2024

«Курган Дружбы» в Себежском районе удостоен премии «Народное признание – 2023»
29 февраля 2024

В номинации «Экомышление» премии «Народное признание» лучшим стало экодвижение «За чистый лес»
29 февраля 2024

Экоклуб «Оленья гора» удостоен премии «Народное признание – 2023»
29 февраля 2024

Назван победитель премии «Народное признание – 2023» в номинации «Наша марка»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...