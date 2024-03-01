Открытый диалог с участниками СВО прошёл в ПсковГУ

07:41, 01 марта 2024, ПАИ

Открытый диалог с участниками СВО прошёл в Псковском государственном университете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Гостями встречи стали заместитель руководителя по общественным проектам фонда «Защитники Отечества» Лидия Герасимова, гвардии капитан, награждённый двумя «Орденами мужества», Камиль Ижболдин и гвардии капитан, член паралимпийской сборной Москвы по велоспорту Дмитрий Ющенко.

Гости встречи смогли больше узнать о службе в армии, а также о профессиональных навыках выступающих. Кроме того, гости ПсковГУ поделились историями из жизни. Студенты выразили благодарность участникам СВО за ценные советы и наставления.

Ранее сообщалось, что офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд».