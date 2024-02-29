Офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд»
Офицер, участник боевых действий Дмитрий Ющенко, активно занимающийся бегом, завоевал победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.
Награду победителю вручили председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов и врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.
«Независимо от того, кто сегодня победит, я желаю всем номинантам, чтобы в их жизни было как можно больше рекордов и побед во всех сферах», – подчеркнула Галина Овсова.
«Спасибо большое за такую мощную поддержку, я, конечно, не ожидал. Приятно! Это не первый вид спорта, которым я занимаюсь и всё делаю на благо своей страны, во благо своего города Пскова. Впереди новые рекорды, которые я ставлю перед собой», – сказал Дмитрий Ющенко.
Также в финал премии в этой номинации попали Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт», команда спортсменов из Палкинского района и спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич.
Церемония вручения Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023» проходит в большом концертном зале Псковской областной филармонии 29 февраля.
Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Обладателей награды определили путём сложения результатов второго тура народного голосования на сайте Псковского агентства информации и баллов от жюри премии из 12 экспертов, которое возглавил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
В 2023 году был установлен новый рекорд по количеству заявок — их поступило почти 270. Все претенденты участвовали в первом туре народного голосования, а четвёрки, набравшие наибольшее количество голосов в каждой из номинаций, стали финалистами и прошли во второй тур.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
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Офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд»
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