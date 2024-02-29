Офицер Дмитрий Ющенко удостоен премии «Народное признание – 2023» в номинации «Рекорд»

20:42, 29 февраля 2024, ПАИ

Офицер, участник боевых действий Дмитрий Ющенко, активно занимающийся бегом, завоевал победу в номинации «Рекорд» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2023». Об этом сообщает корреспондент ПАИ с торжественной церемонии награждения.

Награду победителю вручили председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Псковского областного Собрания депутатов Андрей Козлов и врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

«Независимо от того, кто сегодня победит, я желаю всем номинантам, чтобы в их жизни было как можно больше рекордов и побед во всех сферах», – подчеркнула Галина Овсова.

«Спасибо большое за такую мощную поддержку, я, конечно, не ожидал. Приятно! Это не первый вид спорта, которым я занимаюсь и всё делаю на благо своей страны, во благо своего города Пскова. Впереди новые рекорды, которые я ставлю перед собой», – сказал Дмитрий Ющенко.

Также в финал премии в этой номинации попали Псковская региональная спортивная общественная организация «Про спорт», команда спортсменов из Палкинского района и спортсменка из Великолукского района Алиса Линкевич.