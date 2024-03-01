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Военно-патриотические чтения открылись в Псковском филиале Университета ФСИН России

130 псковских курсантов, студентов и школьников принимают участие в военно-патриотических юношеских чтениях «Святые воины России. Памяти 6-й роты». Они открылись в Псковском филиале Университета ФСИН России. Чтения будут проходить в течение двух дней. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Военно-патриотические юношеские чтения открылись в Псковском филиале университета ФСИН России. Фото: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

Тожественное мероприятие открылось пленарным заседанием. На нём выступили врио заместителя начальника Псковского филиала университета Роман Иваняков, заместитель председателя Псковской городской Думы Владимир Воробьев – отец Героя России Алексея Воробьева, погибшего в составе легендарной 6-й роты, старший инструктор Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» Сергей Армистов.

Выступающие отметили важность сохранения памяти о подвиге всех воинов – героев России, воспитания чувства уважения к истории Отечества. Организаторами чтений традиционно выступают псковский воинский храм святого князя Александра Невского и Псковский филиал Университета ФСИН России.

1 марта в рамках чтений состоится детско-юношеская научно-практическая конференция. В Псковском филиале университета будут работать две секции «Воины – герои России середины XX – начала XXI века: Великая Отечественная война – 1418 дней подвига народа» и «Воины – герои России середины XX – начала XXI века: две войны, две юности и вечность».

По итогам мероприятия победители и призеры будут награждены грамотами. Все выступающие получат дипломы участников военно-патриотических юношеских чтений.

Ранее сообщалось, что псковские курсанты стали победителями творческого конкурса, посвящённого подвигу 6-й роты.

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