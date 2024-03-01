Студент псковского колледжа искусств стал дипломантом международного конкурса

08:57, 01 марта 2024, ПАИ

Дипломантом VIII Международного конкурса-фестиваля исполнителей на классической гитаре стал студент 4 курса Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова Андрей Коборов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе колледжа.

Конкурс проходил с 22 по 25 февраля в Нижнем Новгороде, рассказал преподаватель по классу гитары Георгий Гребень. «Этот конкурс с каждым годом развивается и становится значимым событием для нас, гитаристов. Благодаря замечательному музыканту, энтузиасту, организатору Григорию Новикову конкурс прошел на высоком уровне и стал настоящим праздником гитарного искусства», – отметил Георгий Гребень.

Участие в фестивале в очном и онлайн-форматах приняли более 500 гитаристов со всей России, а также из Китая, Белоруссии и других стран Европы и Азии.