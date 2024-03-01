В Пыталовском районе цветут тюльпаны

09:36, 01 марта 2024, ПАИ

Фото тюльпанов, выращиваемых в Пыталовском районе, показала хозяйка КФХ Людмила Десятик, передает газета «Наша жизнь».



Фото: Людмила Десятик



Фото: Людмила Десятик



Фото: Людмила Десятик



Фото: Людмила Десятик







Всего в Пыталовском районе растёт 112 тысяч тюльпанов. В ассортименте более 50 сортов, а сами луковицы были доставлены из Нидерландов.

Поставляют цветы из Пыталовского района по всей Псковской области. Самый большой оптовик из Пскова берёт 30 тысяч тюльпанов.

Ранее фотографии зацветающих тюльпанов, которые выращиваются в Себежском районе, показал фермер Иван Мельник.