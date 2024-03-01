В Пыталовском районе цветут тюльпаны
Фото тюльпанов, выращиваемых в Пыталовском районе, показала хозяйка КФХ Людмила Десятик, передает газета «Наша жизнь».
Всего в Пыталовском районе растёт 112 тысяч тюльпанов. В ассортименте более 50 сортов, а сами луковицы были доставлены из Нидерландов.
Поставляют цветы из Пыталовского района по всей Псковской области. Самый большой оптовик из Пскова берёт 30 тысяч тюльпанов.
Ранее фотографии зацветающих тюльпанов, которые выращиваются в Себежском районе, показал фермер Иван Мельник.
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