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Энергетики Псковской ГРЭС начали подготовку к весеннему половодью

На Псковской ГРЭС ПАО «ОГК-2» создана и действует комиссия по проверке готовности к прохождению весеннего половодья под руководством заместителя главного инженера Владимира Станкевича. Основная цель — обеспечение безопасной эксплуатации оборудования филиала и организация безаварийного прохождения паводковых вод, сообщили ПАИ на предприятии.

Фото Псковской ГРЭС

По сообщению Гидрометеоцентра, Псковская область входит в число лидеров по таянию снега. Кроме того, на территории области наблюдается обильное выпадение осадков, что вызывает значительный прирост уровня воды в реке Шелонь.

Специалисты электростанции проводят ежесуточную сверку показаний приборов и не допускают превышения нормального уровня воды в водохранилище. Сформированы аварийные бригады по ликвидации возможных неблагоприятных ситуаций, подготовлена специальная техника и запас материалов.

Все действия энергетики координируют с органами власти, отделами ГО и ЧС Дедовичского, Порховского, Солецкого районов, ГУ МЧС России по Псковской области. Организовано информирование населения данной территории.

«По действующим правилам технической эксплуатации гидроузла мы круглый год поддерживаем уровень воды 69 метров, который считается нормальным для обеспечения надежности плотины. Поэтому все дождевые и талые воды, которые поступают в водохранилище сверх допустимого уровня, будут пропущены вниз по течению», — отметил Владимир Станкевич.

В настоящее время сегментные затворы гидроузла Псковской ГРЭС открыты на 1050 мм, что соответствует пропуску 145 м3 воды в секунду. Маневрирование затворами будет осуществляться планомерно по мере наполнения водохранилища.

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