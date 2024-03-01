Михаил Васильев: Стране жизненно необходима система социальных лифтов

10:40, 01 марта 2024, ПАИ

Для любой страны, для любой организации, ответственно относящейся к своему будущему, жизненно необходима система социальных лифтов и механизмы качественной выборки людей, имеющих отличные профессиональные навыки, заявил председатель Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» Михаил Васильев.

По его мнению, это, в первую очередь, касается позиций управленцев.

«Проект президентского конкурса «Лидеры России» стал самым заметным и знаковым, - подчеркнул он. - В нашем регионе реализуется региональный прототип кадрового конкурса «Лидеры России» - «Лидер года», который на местном уровне выявляет кадровый потенциал региона как среди уже состоявшихся профессионалов, так и среди молодых и перспективных специалистов. Также реализуются такие проекты, как специалист года, «Школа молодого предпринимателя» и «Школа молодого политика».