Башням Кремля посвящён новый выпуск подкаста Псковского музея

12:24, 01 марта 2024, ПАИ

Башням Кремля посвящён пятый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника «Покамест-podcast». Об этом ПАИ сообщили в музее.

«Вместе с ведущими вы совершите путешествие по величественным и знаменитым Власьевской, Плоской, Рыбницкой, Кутней башням, узнаете о важнейших вехах в их истории и о роли, которую сыграла каждая из башен для псковичей», - рассказали в музее.

Выпуск можно прослушать на любой удобной платформе: «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», Google Подкасты, Mave.

В подкасте ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из

фондовых коллекций, делятся музейными тайнами.

