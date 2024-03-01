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Культура

Башням Кремля посвящён новый выпуск подкаста Псковского музея

Башням Кремля посвящён пятый выпуск подкаста Псковского музея-заповедника «Покамест-podcast». Об этом ПАИ сообщили в музее.
«Вместе с ведущими вы совершите путешествие по величественным и знаменитым Власьевской, Плоской, Рыбницкой, Кутней башням, узнаете о важнейших вехах в их истории и о роли, которую сыграла каждая из башен для псковичей», - рассказали в музее.

Выпуск можно прослушать на любой удобной платформе: «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», Google Подкасты, Mave.

В подкасте ведущие знакомят слушателей с объектами Псковского музея, рассказывают о самых интересных и уникальных экспонатах из
фондовых коллекций, делятся музейными тайнами.

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