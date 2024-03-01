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Общество

Ограничений на ввоз цветов из Эквадора и Нидерландов нет – эксперт

Ограничений на ввоз цветов из Эквадора и Нидерландов нет. Об этом на пресс-конференции сообщила руководитель отдела карантинного фитосанитарного контроля в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора Светлана Смурова, передаёт корреспондент ПАИ.

«Ограничений на ввоз цветов из Эквадора и Нидерландов нет» – эксперт. Фото ПАИ

Ранее Россельхознадзор сообщил об усилении контроля за ввозом эквадорских и нидерландских роз в Россию из стран Евросоюза. «По результатам карантинного фитосанитарного контроля наибольшее количество карантинных объектов выявлялось в Эквадоре – 23% и Нидерландах – 34%. Основная цель фитосанитарного контроля – недопущение проникновения на территорию России карантинных объектов. В целях усиления контроля, недопущения проникновения карантинных объектов на территорию России должностные лица проводят более тщательный контроль цветочной продукции», – пояснила Светлана Смурова.

«Ограничений на ввоз цветочной продукции из Эквадора и Нидерландов в настоящее время нет», – подытожила спикер пресс-конференции.

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