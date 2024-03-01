Участник Великой Отечественной войны из Бежаницкого района отметил 101 год
Участник Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Иванов отмечает 101 год со дня рождения сегодня, 1 марта. Об этом пишет газета Бежаницкого района «Сельская новь».
Ветеран родился в деревне Агерово и непосредственно участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны, был трижды ранен.
Из старой гвардии фронтовиков Алексей Васильевич остался один в районе.
Фронтовика с почтенной датой поздравили и вручили подарки первый заместитель главы администрации района Елена Иванова и председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова.
Анонимное психологическое тестирование на употребление наркотиков пройдёт в шести школах Пскова
Нарколог из Пскова: На то, будет подросток употреблять наркотики или нет, влияет его психологический портрет
Псковский нарколог: Число людей, которые экспериментируют с наркотиками, становится больше
Новые популярные направления сельского хозяйства в Псковской области назвал Николай Романов