Участник Великой Отечественной войны из Бежаницкого района отметил 101 год

14:08, 01 марта 2024, ПАИ

Участник Великой Отечественной войны Алексей Васильевич Иванов отмечает 101 год со дня рождения сегодня, 1 марта. Об этом пишет газета Бежаницкого района «Сельская новь».

Ветеран родился в деревне Агерово и непосредственно участвовал в боевых действиях Великой Отечественной войны, был трижды ранен.

Из старой гвардии фронтовиков Алексей Васильевич остался один в районе.

Фронтовика с почтенной датой поздравили и вручили подарки первый заместитель главы администрации района Елена Иванова и председатель районного Совета ветеранов Людмила Павлова.