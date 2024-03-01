Пскович взял бронзу международных соревнований по ушу
Пскович Андрей Егоров взял бронзовую медаль международных соревнований «Московские звёзды ушу», которые проходят в Москве с 28 февраля по 5 марта. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу и тренер спортсмена Виктория Алферова.
Андрей Егоров завоевал награду в дисциплине «Спортивное ушу без оружия».
В соревнованиях принимают участие более 500 сильнейших спортсменов со всей России, а также Китая, Гонконга, Индии, Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Индонезии и других стран.
К участникам соревнований с приветственным словом обратился президент России Владимир Путин. «Очень зрелищно. Также всегда на таких соревнованиях присутствует полномочный посол Китая. Участвуют лучшие спортсмены. От Северо-Запада всего лишь 30 атлетов, в том числе и Андрей», – отметила Виктория Алферова.
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