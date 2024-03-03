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Победитель номинации «Инициатива» премии «Народное признание»: Хочется поделиться радостью со всеми

Победитель номинации «Инициатива» на премии «Народное признание» проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Светлана Воднева поделилась впечатлениями после победы с корреспондентом ПАИ. Университет завоевал награду за «Курган Дружбы 2023» в Себежском районе.

Проректор ПсковГУ Светлана Воднева получила награду университету за "Курган Дружбы". Фото: ПАИ

«Хочется делиться радостью со всеми, кто причастен к проекту «Кургана Дружбы». Это и команда университета и команда правительства Псковской области. Наш проект был поддержан губернатором Михаилом Ведерниковым и Росмолодёжью», — сказала Светлана Воднева.

Она отметила, что совместная работа привела к грандиозному результату. В проекте участвовали дети из Белоруссии и из Псковской области, студенты и преподаватели ПсковГУ. Все они изучали исторические документы, работали в архивах и устроили концерт на пять тысяч зрителей.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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