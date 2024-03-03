Победитель номинации «Инициатива» премии «Народное признание»: Хочется поделиться радостью со всеми

18:55, 03 марта 2024, ПАИ

Победитель номинации «Инициатива» на премии «Народное признание» проректор ПсковГУ по работе с молодёжью Светлана Воднева поделилась впечатлениями после победы с корреспондентом ПАИ. Университет завоевал награду за «Курган Дружбы 2023» в Себежском районе.

«Хочется делиться радостью со всеми, кто причастен к проекту «Кургана Дружбы». Это и команда университета и команда правительства Псковской области. Наш проект был поддержан губернатором Михаилом Ведерниковым и Росмолодёжью», — сказала Светлана Воднева.

Она отметила, что совместная работа привела к грандиозному результату. В проекте участвовали дети из Белоруссии и из Псковской области, студенты и преподаватели ПсковГУ. Все они изучали исторические документы, работали в архивах и устроили концерт на пять тысяч зрителей.