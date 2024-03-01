Дальнобойщика будут судить в Псковской области за попытку дать взятку таможенному инспектору

17:18, 01 марта 2024, ПАИ

В Себежском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в попопытке дать взятку сотруднику таможни, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

30 января во время таможенного контроля на международном автомобильном пункте пропуска в Себежском районе обвиняемый пытался дать взятку в иностранной валюте сотруднику таможенной службы за ускорение процедуры досмотра управляемого им автомобиля с грузом, инспектор отказался, водителя задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.