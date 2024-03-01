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Спорт

Кубок Российского футбольного союза среди юношей пройдёт в Великих Луках

Кубок Российского футбольного союза (РФС) среди мальчиков до 15 лет пройдёт в Великих Луках с 20 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».

Кубок Российского футбольного союза среди юношей пройдёт в Великих Луках. Фото: спортшкола «Экспресс»

Все юношеские команды футбольной национальной лиги примут участие в турнире. Также на него могут заявиться другие спортивные школы.

Победитель соревнований получит право выступить во всероссийском Кубке РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ. Старты пройдут в июне.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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