Кубок Российского футбольного союза среди юношей пройдёт в Великих Луках
Кубок Российского футбольного союза (РФС) среди мальчиков до 15 лет пройдёт в Великих Луках с 20 по 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в ОФФ «Северо-Запад».
Все юношеские команды футбольной национальной лиги примут участие в турнире. Также на него могут заявиться другие спортивные школы.
Победитель соревнований получит право выступить во всероссийском Кубке РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ. Старты пройдут в июне.
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