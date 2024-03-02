Евгений Панферов: Мы хотим быть ближе к людям, жизни и здоровье которых спасаем
«Мы хотим быть ближе к людям, жизни и здоровье, которых спасает весь большой коллектив медиков больницы», – сказал корреспонденту ПАИ главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. Больница завоевала победу в номинации «Паблик для народа» премии «Народное признание – 2023» за ведение группы в социальных сетях.
«Мы вложили очень много сил, не из-за премии «Народное признание», а для того, чтобы быть ближе к тем людям, информацию для которых мы публикуем в паблике больницы. Каждый день мы оказываем помощь большому количеству людей, которые нуждаются в сохранении своих жизней, своего здоровья. Хотелось, чтобы было понятно, что мы делаем, что мы можем сделать для того, чтобы здоровье людей сохранялось на долгие годы», – отметил Евгений Панферов.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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