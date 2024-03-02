Евгений Панферов: Мы хотим быть ближе к людям, жизни и здоровье которых спасаем

11:40, 02 марта 2024, ПАИ

«Мы хотим быть ближе к людям, жизни и здоровье, которых спасает весь большой коллектив медиков больницы», – сказал корреспонденту ПАИ главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов. Больница завоевала победу в номинации «Паблик для народа» премии «Народное признание – 2023» за ведение группы в социальных сетях.

«Мы вложили очень много сил, не из-за премии «Народное признание», а для того, чтобы быть ближе к тем людям, информацию для которых мы публикуем в паблике больницы. Каждый день мы оказываем помощь большому количеству людей, которые нуждаются в сохранении своих жизней, своего здоровья. Хотелось, чтобы было понятно, что мы делаем, что мы можем сделать для того, чтобы здоровье людей сохранялось на долгие годы», – отметил Евгений Панферов.