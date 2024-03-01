До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 2 марта
Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 марта. Погода без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ночью и утром на дорогах местами гололедица.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +1 градусов, днём от +3 до +8 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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