До +8 градусов прогнозируется в Псковской области 2 марта

18:09, 01 марта 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 2 марта. Погода без осадков, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью составит от -2 до +1 градусов, днём от +3 до +8 градусов.

Атмосферное давление будет выше нормы.