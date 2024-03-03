Победитель в номинации «Экомышление» премии «Народное признание – 2023», сооснователь экологического движение «За чистый лес» Дмитрий Сергеев поделился впечатлениями после победы с корреспондентом ПАИ.

«Буквально год назад мы с моим другом и товарищем решили создать движение и выезжать в лес убирать мусор, потому что его там очень много. И у нас это получилось. Мы убрали более 10 тонн мусора. Мусор был абсолютно разный, вплоть до телевизоров, холодильников и прочего. Каждые выходные мы собираем молодёжь и выезжаем на уборку. Наши дети должны видеть чистую природу и передавать этот образ мышления другим поколениям», – отметил он.

Также в церемонии награждения участвовал руководитель экодвижения «За чистый лес» Алексей Красовский.

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Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.