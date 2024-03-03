Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы

13:06, 03 марта 2024, ПАИ

Руководитель танцевального коллектива «Ветер перемен» Марина Третьякова после победы коллектива в номинации «Талант» премии «Народное признание– 2023» поделилась впечатлениями с корреспондентом ПАИ.

«Больше всего победу ждали дети, их родители делали что-то невероятное. Благодаря им голосовали все: дальние родственники из дальних городов, коллеги по работе, чуть ли не прохожие на улице. Каждый говорил: «Если вернётесь просто так, мы вам этого не простим». У нас всё получилось, дети безмерно счастливы, их в зале на церемонии было более 60 человек. И победный перфоманс будет, конечно. Премия нам уже очень помогла: в связи с тем, что мы всем рассылали и звонили, нас уже приглашают на концерты. С удовольствием будем работать дальше», – сказала она.