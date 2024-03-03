Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы
Руководитель танцевального коллектива «Ветер перемен» Марина Третьякова после победы коллектива в номинации «Талант» премии «Народное признание– 2023» поделилась впечатлениями с корреспондентом ПАИ.
«Больше всего победу ждали дети, их родители делали что-то невероятное. Благодаря им голосовали все: дальние родственники из дальних городов, коллеги по работе, чуть ли не прохожие на улице. Каждый говорил: «Если вернётесь просто так, мы вам этого не простим». У нас всё получилось, дети безмерно счастливы, их в зале на церемонии было более 60 человек. И победный перфоманс будет, конечно. Премия нам уже очень помогла: в связи с тем, что мы всем рассылали и звонили, нас уже приглашают на концерты. С удовольствием будем работать дальше», – сказала она.
Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.
Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».
Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Руководитель победившего в «Народном признании» танцевального коллектива: Дети безмерно счастливы