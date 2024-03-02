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Победитель в номинации «Наша марка» Александра Сафронова: Мы делаем только качественно и вкусно

Победитель в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2023» шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» в Себежском районе Александра Сафронова поделилась первыми впечатлениями от победы с корреспондентом ПАИ.

Победитель в номинации «Наша марка» премии «Народное признание»: «Это очень неожиданно»

«Это очень неожиданно. Пряниками мы занимаемся третий год, до этого я была кондитером, пекла торты, пирожные, десерты на заказ. Мы стали делать именно пряники, потому что поездили по всей России и не нашли вкусный качественный продукт. Мы приехали на ВДНХ, думали, что там встретим настоящий тульский пряник, но были разочарованы. На нашей этикетке указано «Себежский пряник № 1 в России» – таким он и является», – отметила она.

Александра Сафронова также подчеркнула, что кондитерский дом делает акцент на высоком качестве. «Мы производим пряники качественно: на сливочном масле, на меду, без сахаров, ароматизаторов и красителей, только натуральные пряности», – заключила она.

Большой фоторепортаж с церемонии премии «Народное признание – 2023» смотрите здесь.

Премия «Народное признание» прошла в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации и средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назвали в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Фотографии до начала мероприятия можно посмотреть по ссылке, а фотографии с самой церемонии здесь

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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