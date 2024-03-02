Победитель в номинации «Наша марка» Александра Сафронова: Мы делаем только качественно и вкусно

10:46, 02 марта 2024, ПАИ

Победитель в номинации «Наша марка» премии «Народное признание – 2023» шеф-кондитер, идейный вдохновитель кондитерского дома «Себежанка» в Себежском районе Александра Сафронова поделилась первыми впечатлениями от победы с корреспондентом ПАИ.

«Это очень неожиданно. Пряниками мы занимаемся третий год, до этого я была кондитером, пекла торты, пирожные, десерты на заказ. Мы стали делать именно пряники, потому что поездили по всей России и не нашли вкусный качественный продукт. Мы приехали на ВДНХ, думали, что там встретим настоящий тульский пряник, но были разочарованы. На нашей этикетке указано «Себежский пряник № 1 в России» – таким он и является», – отметила она.

Александра Сафронова также подчеркнула, что кондитерский дом делает акцент на высоком качестве. «Мы производим пряники качественно: на сливочном масле, на меду, без сахаров, ароматизаторов и красителей, только натуральные пряности», – заключила она.

Большой фоторепортаж с церемонии премии «Народное признание – 2023» смотрите здесь.