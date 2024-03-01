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Гармонисты из Великих Лук рассказали об участии в съёмках передачи «Играй, гармонь»

Великолукские музыканты приняли участие в съёмках передачи «Играй, гармонь» на одном из федеральных каналов. Воспитанники детской музыкальной школы имени М. П. Мусоргского исполнили три произведения на гармонях и ложках. Ребята поделились впечатлениями от участия в известной программе, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Гармонисты из Великих Лук рассказали об участии в съёмках передачи «Играй, гармонь». Фото здесь и далее: газета «Великолукская правда. Новости»

Коллектив выступил в культовой программе с тремя произведениями известных композиторов. Юные гармонисты уже не первый раз попадают на федеральный канал благодаря фестивалю «Добровидение». Для них главная цель – нести народную культуру в массы.

Руководитель ансамбля «Гармонисты Великих Лук» Елена Баженова рассказала, какое значение для неё и её учеников имеет участие в программе.

«Юных ребят-гармонистов смогут увидеть люди из других городов, возможно подростки, которые тоже захотят заниматься народным творчеством, поэтому участие в такой легендарной программе (её ещё моя бабушка смотрела) для нас большая честь», – отметила она.

В передаче «Играй, гармонь» великолучане исполнили матросский танец «Яблочко». Главной изюминкой представления стали ложки, на которых юный Ярослав Симонов умеет играть уже мастерски.

«Я пришёл в ансамбль где-то через год учёбы и начал заниматься ложками», – рассказал Ярослав Симонов.

Ребята упорно репетировали, чтобы всё прошло по плану. Кто-то только недавно стал постигать гармонь, а кто-то, как, например, опытные братья Размысловичи, лауреаты премии «Юные дарования Псковщины», в программе исполнили сольный номер.

«До [программы] «Играй, гармонь» у меня был достаточно большой опыт игры перед публикой, на концертах, поэтому страшно не было. Я просто выполнял свою технику, свои задачи», – признался участник коллектива «Гармонисты Великих Лук» Иван Размыслович.

Его брат Михаил Размыслович поделился своими воспоминаниями.

«Это, безусловно, очень яркая программа и незабываемые впечатления, которые долго со мной останутся. Мы приехали в отель, где проходили кастинг на эту программу, отыграли, и [нам] сказали, что нас взяли. Мы были очень рады этому», – сказал он.

Передача «Играй, гармонь» с участием великолукских музыкантов выйдет в эфир в ближайшее время.

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Гармонисты из Великих Лук рассказали об участии в съёмках передачи «Играй, гармонь»

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