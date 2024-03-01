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В Печорском районном центре культуры прошло мероприятие «Свеча солдату»

В Печорском районном центре культуры прошло мероприятие «Свеча солдату». Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

​В Печорском районном центре культуры прошло мероприятие «Свеча солдату». Фото здесь и далее: газета «Печорская правда»

Организаторами выступили сам центр культуры и Оксана Рудакова, а также организаторы проекта «Мистер-2024» Ирина Антонова и Лена Передельская.

На мероприятие собрались ветераны-пограничники и члены их семей, участники проекта «Мистер-2024», воспитанники Центра помощи детям Печорского района, участники и руководители детского эстрадного хора «Счастливчики (ЛаккиЛайк)».

Коллектив «Сладка ягода» под руководством Юлии Алексеевой и Иван Папин исполнил песни военных лет.

Гости рассказали о своих родных и близких, воевавших в период Великой Отечественной войны.

«Ещё в годы Великой Отечественной войны солдаты активно использовали окопные свечи. Рецепт их изготовления прост: нужны чистая жестяная банка, картон и растопленный парафин. Такая свеча, в отличие от обычной, может гореть восемь и более часов, её используют не только для обогрева и сушки одежды, но и для приготовления пищи. Её не потушит вода или сильный порыв ветра», – написали в газете.

Вскоре эти свечи отправят на передовую, к нашим бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции.

Кроме того, все средства, собранные в рамках проекта «Мистер-2024», уже переданы нашим бойцам.

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