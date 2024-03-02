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Общество

Памятные мероприятия в честь 6-й роты прошли в сквере Десантников в Бежаницах

Памятные мероприятия, посвящённые памяти 6-й роты, прошли в сквере Десантников посёлка Бежаницы сегодня, 1 марта. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

Памятные мероприятия в честь памяти 6-й роты прошли в сквере Десантников в Бежаницах. Фото: газета «Сельская новь»

Открыл мероприятие глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

«Сегодня на этом святом месте мы собрались, чтобы вновь вспомнить события, произошедшие 24 года назад в Аргунском ущелье на территории Чеченской Республики, и почтить память воинов-десантников 6-й роты, которые ценой своих жизней остановили банды наёмников, выиграли сражение у многократно превосходящих сил противника и сорвали реализацию планов развала нашего государства. Из 90 десантников только шестеро остались живы, 84 воина погибли, не бросив оружия, верные присяге и воинскому долгу. Их подвиг потрясает. Он соизмерим с подвигами дружины князя Александра Невского на Чудском озере против тевтонских рыцарей в 1242 году, с борьбой русских воинов на Бородинском поле против превосходящей армии Наполеона в 1812 году, с героизмом 28 героев-панфиловцев под Москвой в 1941 году против немецко-фашистских захватчиков. Эти молодые 18-летние мальчишки, проявив мужество и отвагу, наглядно доказали, что патриотизм, готовность к защите Родины в трудную для неё годину передаются из поколения к поколению. Воины шестой роты, не вернувшиеся с чеченской войны, прославили доблесть и мужество русского солдата, покрыв себя бессмертной славой и приумножив славу русского оружия. Мы, жители Псковской земли, которая не единожды стояла на пути врагов, высоко ценим воинские доблесть и мужество, гордимся подвигом легендарной 6-й роты. От всех нас здесь собравшихся я хочу выразить слова благодарности, признательности и соболезнования родным и близким ребят, погибших в чеченской войне», – сказал он.

Военный комиссар Сергей Хабаров в своём выступлении акцентировал внимание на том, насколько трудным для солдат был тот бой, ведь на прорыв были брошены профессиональные наёмные убийцы, имеющие огромный опыт ведения боевых действий в горах. Террористы имели новейшее техническое вооружение, в том числе и системы разминирования. Но сила духа наших бойцов оказалась сильнее, отметил Сергей Хабаров.

После литературной композиции в исполнении Владимира Максимова и Артемия Фомина, чтецов ЦРТДиЮ перед собравшимися выступила мама Алексея Нищенко. Она прочла стихотворения собственного сочинения.

Присутствующие на церемонии возложили цветы к памятным знакам погибшим в горячих точках воинам и к бюсту Алексея Нищенко.

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Памятные мероприятия в честь 6-й роты прошли в сквере Десантников в Бежаницах

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